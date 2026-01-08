Futbolda ceza sahası içinde bulunan ve kaleye 5.5 metre uzaklıktaki çizginin çevrelediği bölgenin adı nedir?

Futbolda kalecinin ve hücum oyuncularının en çok karşı karşıya geldiği, kale ağzındaki bu stratejik bölge, halk arasında ve teknik terimlerde farklı isimlerle anılmaktadır.
Ceza Sahası İçindeki 5.5 Metrelik Bölgenin Adı Nedir?
Doğru Cevap: Altıpas
Resmî futbol kurallarında "Kale Alanı" (Goal Area) olarak geçen bu bölge, Türkiye'de yaygın olarak "Altıpas" olarak adlandırılır. Bu isim, bölgenin kale çizgisinden sahaya doğru olan uzaklığının yaklaşık 6 yarda (5.486 metre, yuvarlak hesapla 5.5 metre) olmasından gelir.
Bu Bölgenin Temel Özellikleri
-
Ölçüleri: Kale direklerinin içinden her iki yana doğru 5.5 metre ve saha içine doğru 5.5 metre uzunluğundaki çizgilerin birleşmesiyle oluşur.
-
Aut Atışları: Kale vuruşları (aut), bu alanın herhangi bir noktasından kullanılır.
-
Kaleci Koruması: Kalecilerin hava toplarında ve fiziksel temaslarda hakemler tarafından en çok korunduğu bölgedir.
-
Endirekt Serbest Vuruş: Eğer savunma oyuncusu kendi kalecisine kasıtlı pas verir ve kaleci topu bu alan içinde eliyle tutarsa, rakip takım bu bölgenin sınırından endirekt serbest vuruş kazanır.
