Galatasaray’ın süperstarı Victor Osimhen hangi ülke vatandaşıdır? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olarak kabul edilen ve maskeli kutlamalarıyla özdeşleşen bu isim, Galatasaray'a transferiyle Türk futbolunda büyük ses getirmiştir. Hem hızı hem de bitiriciliğiyle tanınan yıldız oyuncunun kökenleri Afrika kıtasına dayanmaktadır.
Galatasaray'ın Süperstarı Victor Osimhen Hangi Ülke Vatandaşıdır?
Doğru Cevap: Nijerya
Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, Nijerya vatandaşıdır. 29 Aralık 1998 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde doğan futbolcu, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'nın en önemli gol silahıdır.
