Gazetelerin künye kısmında genellikle hangisi yazmaz? Kim Milyoner Olmak İster 7 bin 500 tl’lik soru

Bir gazetenin en önemli ve resmi kısımlarından biri olan künye, o yayının arkasındaki mutfağı, yasal sorumluları ve yönetim kadrosunu temsil eder. Okuyucuların pek dikkat etmediği bu bölüm, aslında gazetenin ciddiyetini ve şeffaflığını simgeler. Ancak her metinde olduğu gibi, künyede de yer alması zorunlu olan ve asla bulunmayacak bilgiler arasında net bir çizgi vardır.

Gazetelerin künye kısmında genellikle hangisi yazmaz?

Künye bölümünde genellikle imtiyaz sahibi, genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, haber müdürü ve gazetenin iletişim bilgileri gibi resmi veriler yer alır. Bu bilgiler, yayının hukuki ve idari yapısını tanımlar. Gazetenin içeriğinde bulunan astroloji sayfaları veya köşe yazıları ne kadar popüler olursa olsun, bu tarz kişisel ve keyfi bilgiler gazetenin kurumsal kimliğini belirleyen bu özel alana dahil edilmez.

Cevap: Burcu ve yükseleni.

