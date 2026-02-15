GAZİANTEP’TE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Gaziantep’te hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Güneydoğu'nun manevi iklimiyle öne çıkan şehri Gaziantep'te, Ramazan ayının en güzel geleneklerinden biri olan hatimle teravih namazı için hazırlıklar başladı. Şahinbey ve Şehitkamil başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki camilerde, 2026 yılında da hafızların kıraatiyle teravih namazı kılınması bekleniyor.
Gaziantep İl Müftülüğü'nün geçmiş yıllardaki planlamaları ve camilerin yerleşik düzeni göz önüne alındığında, 2026 Ramazan ayında hatimle teravih kılınacak muhtemel camilerin ilçe ilçe listesi şöyledir:
Şahinbey İlçesi
-
Karataş Eruslu Camii
-
Beşyüzevler Camii
-
Ekrem Özdil Camii
-
Kozluca Camii
Şehitkamil İlçesi
-
Mehmet Eruslu Camii
-
Fahrettin Paşa Camii
-
Zahidiye Camii
-
Çıksorut Mustafa Şerif Camii
-
Ülgen Konukoğlu Camii
-
Yamaçoba Mah. Yeni Camii
-
Aktoprak Mah. Nesimi Camii
Diğer İlçelerdeki Adresler
Oğuzeli
-
Hz. Abdullah Bin Abdulmuttalib Camii
Nizip
-
Hz. Ali Camii
İslahiye
-
Uşşaki Camii
(Not: Listede yer alan camiler, Gaziantep genelinde hatimle teravih geleneğinin sürdürüldüğü ana merkezlerdir. 2026 yılı kesin programı, Ramazan ayı başlangıcında cami girişlerindeki duyurularla netleşecektir. Gitmeden önce teyit etmenizde fayda vardır.)
