GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,14
EURO
50,56
STERLİN
58,26
GRAM
6.213,85
ÇEYREK
10.205,14
YARIM ALTIN
20.311,18
CUMHURİYET ALTINI
40.494,13
YAŞAM Haberleri

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Gaziantep’te okul var mı, yok mu? Gaziantep valiliği açıklama yaptı mı?

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Gaziantep’te okul var mı, yok mu? Gaziantep valiliği açıklama yaptı mı?

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte beklenen buzlanma riskine karşı eğitimle ilgili yeni bir karar alındı. Valilik, öğrenci ve eğitimcilerin güvenliğini gerekçe göstererek okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

2 Ocak Cuma Günü Gaziantep'te Okullar Var mı, Yok mu?

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve buna bağlı olarak buzlanma riskinin oluşmasının beklendiği belirtildi. Trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Tatil Kararı Hangi Kurumları Kapsıyor?

Valilik açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarının da tatil kapsamında yer aldığı bildirildi.

Kamu Personeline İdari İzin Uygulaması

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gaziantep'te Eğitime Verilen Ara Devam Ediyor

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep'te eğitime bir gün önce de ara verilmişti. Son kararla birlikte tatil uygulamasının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER