Gaziantep’te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Gaziantep’te okul var mı, yok mu? Gaziantep valiliği açıklama yaptı mı?

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte beklenen buzlanma riskine karşı eğitimle ilgili yeni bir karar alındı. Valilik, öğrenci ve eğitimcilerin güvenliğini gerekçe göstererek okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

2 Ocak Cuma Günü Gaziantep'te Okullar Var mı, Yok mu?

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve buna bağlı olarak buzlanma riskinin oluşmasının beklendiği belirtildi. Trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Tatil Kararı Hangi Kurumları Kapsıyor?

Valilik açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarının da tatil kapsamında yer aldığı bildirildi.

Kamu Personeline İdari İzin Uygulaması

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gaziantep'te Eğitime Verilen Ara Devam Ediyor

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep'te eğitime bir gün önce de ara verilmişti. Son kararla birlikte tatil uygulamasının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi