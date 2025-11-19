Gaziantep TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Gaziantep TOKİ Peşinat Kaç TL? Gaziantep TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Gaziantep TOKİ Konut Fiyatları 2025

Gaziantep'te TOKİ'nin 500 bin sosyal konutluk yeni projesine yoğun talep devam ederken, 2025 yılı için açıklanan ödeme planı, peşinat tutarları ve aylık taksit miktarları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gaziantep TOKİ 1+1 ve 2+1 daire fiyatları, taksit başlangıç tarihi ve başvuru şartları netleşmiş durumda. Peki Gaziantep TOKİ taksitleri ne kadar? Peşinat kaç TL? İşte Gaziantep'e özel TOKİ ödeme planı…

Gaziantep TOKİ Ödeme Planı 2025

Gaziantep, TOKİ ödeme kategorisinde Anadolu illeri kapsamında değerlendirildiği için projede standart ödeme modeli uygulanacak:

- %10 peşinat,

- 240 ay (20 yıl) vade,

- 6 ayda bir memur maaş artışına göre güncellenen taksitler

Konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.

Gaziantep TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

Resmi ödeme tablosuna göre Gaziantep TOKİ projelerinde başlangıç taksitleri:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Bu taksitler memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir artırılacak.

Gaziantep TOKİ Peşinat Kaç TL?

Gaziantep'te TOKİ konutları için belirlenen peşinat tutarları şöyle:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat, hak sahiplerinin sözleşme imzaladığı gün yatırılacak.

Gaziantep TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması

Gaziantep'te konutların ayrıntılı ödeme planı şu şekilde:

55 m² – 1+1 Konutlar

- Peşinat: 180.000 TL

- Aylık taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 220.000 TL

- Aylık taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 265.000 TL

- Aylık taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

Gaziantep TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

Gaziantep'te taksitler, hak sahibi vatandaşın sözleşme imzaladığı ayı takip eden ay başlayacak. Örneğin sözleşme Aralık ayında yapılırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenecek.

Gaziantep TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gaziantep'te başvurular şu kanallar üzerinden alınmaya devam ediyor:

- e-Devlet,

- Ziraat Bankası,

- Halkbank,

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL olup, son başvuru tarihi 19 Aralık 2025.

Gaziantep'te TOKİ Konut Fiyatları 2025

Gaziantep'te satışa sunulan konutların başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL. Metrekare arttıkça toplam maliyet de yükseliyor. Taksitler ise memur maaş artış katsayısına göre her 6 ayda bir güncelleniyor.

Gaziantep TOKİ Ödeme Planı Netleşti

- %10 peşinat

- 240 ay vade

- 6.750 TL'den başlayan taksitler

- Peşinat sözleşmede ödenecek

- İlk taksit sözleşmeden 1 ay sonra

- 1+1 ve 2+1 konutların ödeme planı açıklanmış durumda

Gaziantep'te TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2025 ödeme planı tüm detaylarıyla netleşti.

Kaynak: Haber Merkezi