GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,39
EURO
50,92
STERLİN
58,63
GRAM
6.988,85
ÇEYREK
11.483,77
YARIM ALTIN
22.844,69
CUMHURİYET ALTINI
45.545,66
YAŞAM Haberleri

Geçen aydan önceki ay Ağustos ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Geçen aydan önceki ay Ağustos ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Günlük hayatın yoğun koşturmacası içinde bazen tarihleri karıştırabiliyoruz. Ancak bazı mantık soruları var ki, basit görünmesine rağmen dikkatli bir hesaplama gerektiriyor. Zaman algınızı test edecek o popüler soru, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Geçen aydan önceki ay Ağustos ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?

Bu soruyu çözmek için adım adım bugünü bulmak gerekiyor. Eğer "geçen aydan önceki ay" Ağustos ise, bir sonraki ay Eylül (geçen ay), içinde bulunduğumuz ay ise Ekim'dir. Bu veriden yola çıkarak geleceğe baktığımızda; önümüzdeki ay Kasım, ondan bir sonraki ay ise yılın son ayı olan Aralık'tır.

Cevap: Aralık

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER