Geçen aydan önceki ay Ağustos ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Günlük hayatın yoğun koşturmacası içinde bazen tarihleri karıştırabiliyoruz. Ancak bazı mantık soruları var ki, basit görünmesine rağmen dikkatli bir hesaplama gerektiriyor. Zaman algınızı test edecek o popüler soru, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Geçen aydan önceki ay Ağustos ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?

Bu soruyu çözmek için adım adım bugünü bulmak gerekiyor. Eğer "geçen aydan önceki ay" Ağustos ise, bir sonraki ay Eylül (geçen ay), içinde bulunduğumuz ay ise Ekim'dir. Bu veriden yola çıkarak geleceğe baktığımızda; önümüzdeki ay Kasım, ondan bir sonraki ay ise yılın son ayı olan Aralık'tır.

Cevap: Aralık

