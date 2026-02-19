Geçtiğimiz yıla kadar dünyada sadece hangi ülkede hiç sivrisinek yokken küresel ısınma yüzünden Ekim 2025’te orada da sivrisinek görülmüştür? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
Dünya üzerinde sivrisineksiz tek kara parçası olma unvanını yıllarca koruyan, ancak iklim değişikliğinin acı bir örneği olarak bu özelliğini kaybeden yer İzlanda'dır.
İzlanda, binlerce yıldır sivrisineklerin yaşayamadığı tek ülke olarak biliniyordu. Bunun temel sebebi İzlanda'nın dondurucu soğuklarından ziyade, adanın değişken hava koşullarıydı. İzlanda'da havalar aniden ısınır ve tekrar donma seviyesine iner; bu durum sivrisineklerin yaşam döngüsünü (yumurtadan çıkma ve erginleşme süreci) tamamlamasına engel olurdu.
Ancak küresel ısınma ve yükselen ortalama sıcaklıklar nedeniyle, geçtiğimiz yılın sonbaharında (Ekim 2025) ülkede ilk kez yerleşik sivrisinek popülasyonuna dair bulgulara rastlanmıştır. Bu durum, Arktik ekosistemindeki değişimin en somut ve endişe verici göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir.
