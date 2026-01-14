GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,23
EURO
50,28
STERLİN
58,14
GRAM
6.496,54
ÇEYREK
10.678,84
YARIM ALTIN
21.253,68
CUMHURİYET ALTINI
42.373,38
YAŞAM Haberleri

Gelecekle ilgili tahminleriyle adından söz ettiren ABD yapımı çizgi dizi hangisidir? 3’Te 3 Tarih sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Gelecekle ilgili tahminleriyle adından söz ettiren ABD yapımı çizgi dizi hangisidir? 3’Te 3 Tarih sorusu

ABD'de 1989 yılında yayınlanmaya başlayan ve modern televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan bu çizgi dizi, sadece mizahıyla değil, yıllar öncesinden yaptığı ve şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşen "gelecek tahminleriyle" dünya çapında bir efsaneye dönüşmüştür. Akıllı telefonlardan başkanlık seçimlerine, teknolojik buluşlardan küresel olaylara kadar pek çok konuyu önceden bilmesiyle sık sık komplo teorilerine de konu olmuştur.

Gelecekle İlgili Tahminleriyle Adından Söz Ettiren ABD Yapımı Çizgi Dizi Hangisidir?

Doğru Cevap: The Simpsons (Simpsonlar)

Matt Groening tarafından yaratılan bu dizi, Springfield kasabasında yaşayan orta sınıf bir Amerikan ailesinin maceralarını konu alır. Dizinin bu denli ünlü olmasının sebebi; Donald Trump'ın başkanlığı, FaceTime teknolojisi, Disney'in Fox'u satın alması ve hatta bazı salgın hastalıklar gibi olayları, bunlar gerçekleşmeden yıllar önce bölümlerinde işlemiş olmasıdır. Senaristler bu durumun tamamen "mantıklı tahminler ve uzun süreli yayın hayatının getirdiği bir olasılık" olduğunu söylese de, dizi hala dünyanın en büyük kehanet kaynağı olarak görülmeye devam etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER