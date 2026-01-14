Gelecekle ilgili tahminleriyle adından söz ettiren ABD yapımı çizgi dizi hangisidir? 3’Te 3 Tarih sorusu

ABD'de 1989 yılında yayınlanmaya başlayan ve modern televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan bu çizgi dizi, sadece mizahıyla değil, yıllar öncesinden yaptığı ve şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşen "gelecek tahminleriyle" dünya çapında bir efsaneye dönüşmüştür. Akıllı telefonlardan başkanlık seçimlerine, teknolojik buluşlardan küresel olaylara kadar pek çok konuyu önceden bilmesiyle sık sık komplo teorilerine de konu olmuştur.

Gelecekle İlgili Tahminleriyle Adından Söz Ettiren ABD Yapımı Çizgi Dizi Hangisidir?

Doğru Cevap: The Simpsons (Simpsonlar)

Matt Groening tarafından yaratılan bu dizi, Springfield kasabasında yaşayan orta sınıf bir Amerikan ailesinin maceralarını konu alır. Dizinin bu denli ünlü olmasının sebebi; Donald Trump'ın başkanlığı, FaceTime teknolojisi, Disney'in Fox'u satın alması ve hatta bazı salgın hastalıklar gibi olayları, bunlar gerçekleşmeden yıllar önce bölümlerinde işlemiş olmasıdır. Senaristler bu durumun tamamen "mantıklı tahminler ve uzun süreli yayın hayatının getirdiği bir olasılık" olduğunu söylese de, dizi hala dünyanın en büyük kehanet kaynağı olarak görülmeye devam etmektedir.

