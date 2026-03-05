Geleneksel Türk evi örneği olan 19. yüzyılda inşa edilmiş “Yalıboyu Evleri“ hangi il sınırları içerisindedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Osmanlı dönemi sivil mimarisinin en zarif örneklerinden biri kabul edilen ve Yeşilırmak'ın kıyısına bir inci gibi dizilen bu tarihi konaklar, Anadolu'nun "Şehzadeler Şehri" olarak bilinen merkezinde yer alır.

19. yüzyılda inşa edilmiş "Yalıboyu Evleri" hangi il sınırları içerisindedir?

Geleneksel Türk evi mimarisini yansıtan Yalıboyu Evleri, Amasya il sınırları içerisindedir. Yeşilırmak kenarındaki tarihi sur duvarları üzerine bitişik nizamda inşa edilen bu evler; genellikle iki katlı, kırma çatılı ve karakteristik cumbalı yapılarıyla dikkat çeker. Harem ve selamlık gibi geleneksel bölümlere sahip olan bu yapılar, günümüzde Amasya'nın en önemli turistik simgelerinden biridir.

