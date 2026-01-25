Genellikle hangisi, manav ve pazarlarda “sarımsak“ satılan tezgâhlarda rastlanabilen bir yazıdır? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Geleneksel pazar kültürümüzün ve manav tezgahlarının en karakteristik özelliklerinden biri olan ürün etiketleri, sadece fiyat bilgisi vermekle kalmaz, aynı zamanda ürünün kalitesini ve coşku dolu bir yerelliği de vurgular.

Genellikle hangisi, manav ve pazarlarda "sarımsak" satılan tezgâhlarda rastlanabilen bir yazıdır?

Türkiye'de sarımsak denilince akla gelen ilk ve en prestijli bölge, Kastamonu'nun bir ilçesidir. Bu bölgede yetişen sarımsaklar, dünyaca ünlü aroması, yüksek mineral değeri ve uzun raf ömrüyle diğer türlerden ayrılır. Pazarcı esnafı, sattığı ürünün bu özel bölgeye ait olduğunu belirtmek ve kalitesini tescillemek için tezgahlara o meşhur ifadeyi yazar. Bu yazı, tüketicinin zihninde doğrudan "en iyi sarımsak" algısını oluşturur.

Cevap: Manav ve pazarlarda sarımsak tezgahlarında en sık rastlanan yazı **"Hakiki Taşköprü"**dür. (Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen bu sarımsaklar, coğrafi işaretli bir üründür.)

