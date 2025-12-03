Geri Sayım Sürüyor! 3 Aylar Başlangıç Tarihi İçin Gözler Takvimde! 3 Aylar Ne Zaman Başlıyor? Mübarek Döneme Geri Sayım Sürüyor!

Manevi hazırlıkların başladığı, Regaib, Miraç ve Berat kandillerini müjdeleyen 3 Aylar’a geri sayım sürüyor. Peki, İslam âlemi için büyük önem taşıyan bu mübarek dönem başladı mı? İşte merak edilen başlangıç tarihi ve son durum...

Yılın en feyizli dönemi olarak kabul edilen ve Regaib, Miraç, Berat kandillerini içinde barındıran Üç Aylar, manevi hazırlık sürecinin de ilk adımı. Diyanet'in duyurusuna göre, Hicri 1447 yılının başlangıcı olan Recep ayı, miladi takvime göre 21 Aralık 2025 Pazar günü idrak edilecek ve böylece Üç Aylar resmen başlayacak.

Kandiller ve Ramazan Takvimi Açıklandı



Müslümanların dualarla ihya edeceği bu kutsal süreçteki önemli tarihler ise şöyle sıralanıyor:

Regaib Kandili: Üç Aylar'ın ilk kandili olan Regaib, 25 Aralık 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Miraç Kandili: Peygamber Efendimizin göğe yükseliş mucizesinin yaşandığı gece, 15 Ocak 2026 Salı olarak belirlendi.

Berat Kandili: Kaderin yazıldığı ve af kapılarının açıldığı Berat gecesi ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Oruçlar Ne Zaman Başlıyor?



Tüm bu manevi atmosferin doruk noktası olan Ramazan Ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan ayının bitiminde kutlanacak olan Ramazan Bayramı, 19 Mart 2026 Perşembe (Arefe) günü başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma günü ilk günüyle birlikte başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek.

Diğer Önemli Dini Günler (2026)



Takvimde yer alan 2026 yılındaki diğer önemli günler ise şu şekildedir:

Kurban Bayramı: Arefe 26 Mayıs, Bayramın 1. Günü ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba.

Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı.

Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe.

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi.

Bu önemli tarihlerle birlikte, 2025 yılının son günlerinden itibaren başlayacak olan manevi yolculuk için hazırlıklar da hız kazanmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi