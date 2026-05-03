Gevşeyip kasılmasıyla göz merceğinin kalınlığını değiştirerek odaklanmayı sağlayan, gözün damar tabakasının ön dış bölümüne verilen ad hangisidir?

Gözün Odaklanma Merkezi: Kirpiksi Cisim (Siliyer Cisim)
İSTANBUL – İnsan gözünün mucizevi netleme yeteneği, damar tabakanın ön kısmında yer alan özel bir yapının hareketlerine dayanıyor. Tıbbi literatürde, gevşeyip kasılarak göz merceğinin kalınlığını değiştiren ve bu sayede "akomodasyon" (odaklanma) sağlayan bu yapıya Kirpiksi Cisim (Siliyer Cisim) adı verilmektedir.
Odaklanmanın Mekanizması Nasıl Çalışır?
Gözün damar tabakasının (uvenın) ön dış bölümünde yer alan bu yapı, görme keskinliği için hayati fonksiyonlara sahiptir:
Mercek Şeklinin Değişimi: Kirpiksi cisim içinde bulunan küçük kaslar kasıldığında, merceği tutan bağlar gevşer ve mercek kalınlaşarak yakındaki nesnelere odaklanmayı sağlar. Kaslar gevşediğinde ise mercek yassılaşarak uzağı net görmemize imkan tanır.
Göz Sıvısı Üretimi: Bu yapı sadece odaklanmadan sorumlu değildir; aynı zamanda gözün iç basıncını dengeleyen ve mercek ile korneayı besleyen "göz içi sıvısını" (aköz hümör) salgılar.
Konum ve Yapı: İrisin hemen arkasında başlayan bu bölge, damar tabakanın (koroid) ön tarafa doğru kalınlaşarak oluşturduğu halka şeklinde bir yapıdır.
Uzmanlar, yaş ilerledikçe bu bölgedeki kasların veya merceğin esnekliğini kaybetmesinin "presbiyopi" adı verilen ve yakını görme güçlüğüyle sonuçlanan duruma yol açtığını belirtiyor. Kirpiksi cisim, gözün en dinamik parçalarından biri olarak gün boyunca binlerce kez kasılıp gevşeyerek dünyayı net bir şekilde algılamamızı sağlıyor.
