Giresun ve İlçelerinde 2026 Ramazan Bayramı Namazı saatleri: Bulancak, Espiye, Tirebolu, Görele, Keşap, Dereli, Şebinkarahisar, Yağlıdere, Alucra bayram namazı saat kaçta?

Giresun'da Bayram Namazı Kaçta Kılınacak?
Giresun merkezde Ramazan Bayramı namazı sabah 07.01'de başlayacak. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte camiler dolacak, Giresun halkı bayram coşkusunu birlikte yaşayacak.
Giresun İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Giresun ve ilçelerinde namaz vakitleri arasında küçük farklılıklar olabilir. İşte ilçelerde bayram namazı saatleri:
Giresun Merkez: 07.01
Alucra: 07.00
Bulancak: 07.02
Çamoluk: 07.00
Çanakçı: 06.59
Dereli: 07.01
Doğankent: 06.59
Espiye: 07.00
Eynesil: 06.58
Görele: 06.59
Güce: 07.00
Keşap: 07.01
Piraziz: 07.03
Şebinkarahisar: 07.01
Tirebolu: 07.00
Yağlıdere: 07.00
Kaynak: Haber Merkezi