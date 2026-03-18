Giresun ve İlçelerinde 2026 Ramazan Bayramı Namazı saatleri: Bulancak, Espiye, Tirebolu, Görele, Keşap, Dereli, Şebinkarahisar, Yağlıdere, Alucra bayram namazı saat kaçta?
Ramazan Bayramı heyecanı Giresun’da da hissediliyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü kılınacak bayram namazı için Giresunlu vatandaşlar hazırlıklarını tamamlıyor. Bayram sabahı namaz saatini öğrenmek isteyenler için detaylar belli oldu.

Giresun'da Bayram Namazı Kaçta Kılınacak?

Giresun merkezde Ramazan Bayramı namazı sabah 07.01'de başlayacak. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte camiler dolacak, Giresun halkı bayram coşkusunu birlikte yaşayacak.

Giresun İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri

Giresun ve ilçelerinde namaz vakitleri arasında küçük farklılıklar olabilir. İşte ilçelerde bayram namazı saatleri:

Giresun Merkez: 07.01

Alucra: 07.00

Bulancak: 07.02

Çamoluk: 07.00

Çanakçı: 06.59

Dereli: 07.01

Doğankent: 06.59

Espiye: 07.00

Eynesil: 06.58

Görele: 06.59

Güce: 07.00

Keşap: 07.01

Piraziz: 07.03

Şebinkarahisar: 07.01

Tirebolu: 07.00

Yağlıdere: 07.00

 

Kaynak: Haber Merkezi

