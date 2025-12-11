Göksu Nehri, Silifke Ovası’ndan geçtikten sonra nereye dökülür? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Göksu Nehri, Silifke Ovası'ndan geçtikten sonra nereye dökülür?

11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkiye'nin önemli akarsularından biri olan Göksu Nehri ile ilgili coğrafya sorusu yöneltildi. Silifke'den geçerek Akdeniz Bölgesi'ne hayat veren bu nehrin nereye döküldüğü merak edildi.

Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:

A: Marmara Denizi

B: Akdeniz

C: Ege Denizi

D: Karadeniz

Göksu Nehri Nereye Ulaşır?

Göksu Nehri, Mersin'in Silifke Ovası'ndan geçerek ilerler ve delta alanını oluşturduktan sonra: Akdeniz'e dökülür. Göksu Deltası, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak bilinir ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapar.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: B: Akdeniz

