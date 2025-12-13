Gönül Dağı 197 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Gönül Dağı 197 Neden Yok? Gönül Dağı 197 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 13 Aralık 2025 TRT Yayın Akışı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam (Cumartesi) yeni bölümüyle (195. bölüm) izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Gönül Dağı Yeni Bölüm Canlı Nereden İzlenir?



Gönül Dağı'nın yeni bölümünü canlı ve kesintisiz olarak izleyebileceğiniz ana kaynaklar şunlardır:

Canlı Yayın:

Bu akşam saat 20.00'de TRT 1 televizyon kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dijital Platform:

TRT 1 resmi web sitesi veya Tabii İzle uygulaması üzerinden de yayın saatinde canlı olarak takip edebilirsiniz.

Son Bölümde Yaşanan Önemli Gelişmeler



Amcaoğulları, akademinin kapanmasından Leyla'yı haksız yere suçladıklarını fark ederek pişmanlık yaşar ve kapanışın ardındaki gerçekleri araştırmaya başlar. Akademiyi yeniden açmak için icat yarışması düzenlemeye karar verirler. Leyla, mahalleden taşınma kararı alır. Rıfat, bu durum karşısında kendini suçlu hissetmekte ve Leyla'nın onu affedip affetmeyeceği merak edilmektedir. Esra, Çetin'in kendisine karşı mesafeli davrandığını fark eder ve bu değişimin nedenini çözmeye çalışır. Taylan'ın boşanma davası süreci de yakından takip edilmektedir.

TRT 1 Yayın Akışı (13 Aralık 2025)

"Gönül Dağı​ (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu akşam yayınlanacaktır:

Gönül Dağı​ (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:35 Cennetin Çocukları 17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı​ 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: Haber Merkezi