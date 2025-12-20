Gönül Dağı 198 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Gönül Dağı 198 Neden Yok? Gönül Dağı 198 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 20 Aralık 2025 TRT Yayın Akışı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam (Cumartesi) yeni bölümüyle (198. bölüm) izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
Gönül Dağı Yeni Bölüm Canlı Nereden İzlenir?
Gönül Dağı'nın yeni bölümünü canlı ve kesintisiz olarak izleyebileceğiniz ana kaynaklar şunlardır:
Canlı Yayın:
Bu akşam saat 20.00'de TRT 1 televizyon kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Dijital Platform:
TRT 1 resmi web sitesi veya Tabii İzle uygulaması üzerinden de yayın saatinde canlı olarak takip edebilirsiniz.
Son Bölümde Yaşanan Önemli Gelişmeler
Selma, Taner'e sürpriz yapmaya karar verir. Kadir ve Selami kız isterler. Gözde'nin nazarı Selma, Asuman ve Cemile'ye değer. Çetin ve Leyla kasabadan ayrılmaya karar verir. Belediye, Gedelli kasabasına yaklaşan bir hortum olduğuna dair uyarı verir.
TRT 1 Yayın Akışı (20 Aralık 2025)
"Gönül Dağı (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu akşam yayınlanacaktır:
Gönül Dağı (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
|Saat
|Program
|14:35
|Cennetin Çocukları
|17:50
|Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
|19:00
|Ana Haber
|20:00
|Gönül Dağı
|00:15
|
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: Haber Merkezi