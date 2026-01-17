GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Gönül Dağı 201 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Gönül Dağı 201 Neden Yok? Gönül Dağı 201 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? TRT Yayın Akışı

Güncelleme Tarihi:

Gönül Dağı 201 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Gönül Dağı 201 Neden Yok? Gönül Dağı 201 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? TRT Yayın Akışı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam (Cumartesi) yeni bölümüyle (200. bölüm) izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Gönül Dağı Yeni Bölüm Canlı Nereden İzlenir?

Gönül Dağı'nın yeni bölümünü canlı ve kesintisiz olarak izleyebileceğiniz ana kaynaklar şunlardır:

Canlı Yayın:

Bu akşam saat 20.00'de TRT 1 televizyon kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dijital Platform:

TRT 1 resmi web sitesi veya Tabii İzle uygulaması üzerinden de yayın saatinde canlı olarak takip edebilirsiniz.

Son Bölümde Yaşanan Önemli Gelişmeler (200. Bölüm)

Gedelli kasabası, Taner'in dönüşünü sevinçle karşılar. TVR Havacılık'ı yepyeni bir dönem beklemektedir. Mucit Kafkas'tan kalan defterle ilgili Taner çalışmaya başlar. Uzay çalışmaları için en iyi sinyal alabilecekleri noktayı bulmaya çalışırlar. Amcaoğulları ve eşleri, defterden gelen ipuçlarıyla kendilerini bir maceranın içinde bularak Kırşehir'e giderler. Kırşehir'de neler yaşanacaktır? Hüseyin, Selami ve Kadir üçlüsü, kaybolan altınları aramaya devam eder. Altınların gerçek sahipleri, Adile, Nazlı ve Gözde'yi kaçırır. Hüseyin, Selami ve Kadir eşlerini kurtarabilecek midir? Tekin ve Çetin, uzay çalışmaları için ihtiyaç olan malzemeleri almak üzere yola çıkarlar. Yol sırasında Tekin, Çetin'i çeşitli imtihanlardan ve sorgulardan geçirir. Çetin başarılı olabilecek midir? Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi...

TRT 1 Yayın Akışı 

"Gönül Dağı​ (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu akşam yayınlanacaktır:

Gönül Dağı​ (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı​
00:15

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

 
Gözden Kaçmasın
Konya’da bugün vefat edenler 17 Ocak 2026 Cumartesi
Konya’da bugün vefat edenler 17 Ocak 2026 Cumartesi Haberi görüntüle

Kaynak: Haber Merkezi

