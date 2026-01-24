Gönül Dağı 202 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Gönül Dağı 202 Neden Yok? Gönül Dağı 202 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? TRT Yayın Akışı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam (Cumartesi) yeni bölümüyle (202. bölüm) izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
Gönül Dağı Yeni Bölüm Canlı Nereden İzlenir?
Gönül Dağı'nın yeni bölümünü canlı ve kesintisiz olarak izleyebileceğiniz ana kaynaklar şunlardır:
Canlı Yayın:
Bu akşam saat 20.00'de TRT 1 televizyon kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Dijital Platform:
TRT 1 resmi web sitesi veya Tabii İzle uygulaması üzerinden de yayın saatinde canlı olarak takip edebilirsiniz.
Son Bölümde Yaşanan Önemli Gelişmeler (201. Bölüm)
TVR Havacılık, uzay üssünün yerinin belirlenmesiyle yoğun bir çalışmaya girer. Selma ve Cemile, eşlerinin kendilerini ihmal ettiklerini hissederler. Kocalarının dikkatini çekmek için Nazlı'nın taktiklerini uygulamaya karar verirler. Amcaoğulları, eşlerinin davranışlarını çözmeye çalışırken, kendilerini mantar ararken bulurlar. Mantar arama macerasında neler olacaktır?
Çetin ve Esra, söz kesme heyecanına girerler. Çetin'in, geçmişten gelen travmaları tetiklenir. Kız isteme merasimi gerçekleşecek midir?
Dişçi Musa ve Kenan, Döndü ve Ayşe'nin durumu için üzülürler. İkiliyi barıştırmak için bir oyun oynamaya karar verirler. Kız kardeşler barışacak mıdır?
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi...
TRT 1 Yayın Akışı
"Gönül Dağı (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu akşam yayınlanacaktır:
Gönül Dağı (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
|Saat
|Program
|17:50
|Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
|19:00
|Ana Haber
|20:00
|Gönül Dağı
|00:15
|
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: Haber Merkezi