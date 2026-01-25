GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Görünmez mürekkep hangi malzemeyle yapılabilir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Görünmez mürekkep hangi malzemeyle yapılabilir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Gizli mesajların klasik ve en eğlenceli yöntemlerinden biri olan görünmez mürekkep yapımı, evdeki doğal malzemelerin kimyasal tepkimelerinden yararlanılarak kolayca hazırlanabilmektedir.

Görünmez mürekkep hangi malzemeyle yapılabilir?

Bu yöntem, asidik bir yapının kağıt lifleri üzerindeki etkisine dayanır. Kağıda uygulandığında kuruyan ve görünmez hale gelen bu doğal sıvı, bir ısı kaynağına tutulduğunda oksitlenerek kahverengiye döner ve yazılan mesajın belirginleşmesini sağlar. Bu basit ama etkili deney, yüzyıllar boyunca casusluk ve gizli haberleşme faaliyetlerinde de kullanılmıştır.

Cevap: Görünmez mürekkep en yaygın ve etkili şekilde limon suyu ile yapılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

