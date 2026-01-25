Görünmez mürekkep hangi malzemeyle yapılabilir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Gizli mesajların klasik ve en eğlenceli yöntemlerinden biri olan görünmez mürekkep yapımı, evdeki doğal malzemelerin kimyasal tepkimelerinden yararlanılarak kolayca hazırlanabilmektedir.

Görünmez mürekkep hangi malzemeyle yapılabilir?

Bu yöntem, asidik bir yapının kağıt lifleri üzerindeki etkisine dayanır. Kağıda uygulandığında kuruyan ve görünmez hale gelen bu doğal sıvı, bir ısı kaynağına tutulduğunda oksitlenerek kahverengiye döner ve yazılan mesajın belirginleşmesini sağlar. Bu basit ama etkili deney, yüzyıllar boyunca casusluk ve gizli haberleşme faaliyetlerinde de kullanılmıştır.

Cevap: Görünmez mürekkep en yaygın ve etkili şekilde limon suyu ile yapılabilir.

