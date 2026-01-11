Gözün renkli bölümü hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

İnsan gözünün estetiğini belirleyen ve her bireyde parmak izi kadar benzersiz olan renkli kısım, gözün anatomisinde çok hayati bir görevi üstlenmektedir.

Gözün renkli bölümü hangisidir?

Gözün ön kısmında bulunan, ortasında göz bebeğinin yer aldığı renkli halkaya iris denir. İris, melanin pigmenti yoğunluğuna göre kişiden kişiye kahverengi, mavi, yeşil veya ela gibi farklı renklerde görülür. Görevi sadece göze renk vermek değil, aynı zamanda barındırdığı kaslar sayesinde göz bebeğini büyütüp küçülterek göze giren ışık miktarını ayarlamaktır.

Cevap: İris

