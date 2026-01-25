Graham Greene’in “İstanbul Treni“ kitabında “Altın Boynuz“ diye bahsettiği yer neresidir? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Dünya edebiyatının usta kalemlerinden Graham Greene'in, Doğu Ekspresi'nde geçen entrika ve gerilim dolu hikayesi "İstanbul Treni", okuru Avrupa'dan İstanbul'un derinliklerine uzanan gizemli bir yolculuğuna çıkarmaktadır.
Graham Greene'in "İstanbul Treni" kitabında "Altın Boynuz" diye bahsettiği yer neresidir?
Kitapta geçen bu tasvir, İstanbul'un sadece coğrafi bir özelliğini değil, aynı zamanda şehrin binlerce yıllık tarihini, ticaret yollarının kesişme noktasını ve estetik silüetini simgelemektedir. Greene, karakterlerinin yolculuğunu tamamlarken bu bölgeyi, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan zenginliğin ve stratejik önemin bir yansıması olarak romanın atmosferine dahil etmiştir.
Cevap: Graham Greene'in kitabında "Altın Boynuz" olarak bahsettiği yer Haliç'tir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”