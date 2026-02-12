Guinness Dünya Rekorları’na göre, MÖ 850 yılına tarihlenen ve hålen kullanımda olan dünyanın en eski köprüsü nerededir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Antik dünyanın mühendislik harikalarından biri olan ve binlerce yıldır üzerinden kervanların, orduların ve gezginlerin geçtiği bu tarihi yapı, Anadolu topraklarının en köklü miraslarından biridir.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 850 yılına tarihlenen ve hâlen kullanımda olan dünyanın en eski köprüsü nerededir?

Dünyanın hâlen kullanılan en eski köprüsü, Türkiye'nin İzmir ilinde, Meles Çayı (Halkapınar) üzerinde bulunan Kervan Köprüsü'dür. Guinness Dünya Rekorları tarafından resmi olarak tescil edilen bu köprü, yaklaşık MÖ 850 yıllarına (Lidya ve İyonya dönemlerine) tarihlenmektedir.

Kervan Köprüsü'nün Özellikleri:

Yaş: Yaklaşık 2.870 yaşındadır.

Yapısı: Tek kemerli, taş bloklardan inşa edilmiş, sade ama son derece dayanıklı bir yapıdır.

Tarihi Önemi: Antik dönemde Smyrna (İzmir) şehrine giren kervanların ana geçiş noktası olduğu için bu ismi almıştır. Efsaneye göre ünlü ozan Homeros'un da bu köprü civarında vakit geçirdiği ve eserlerini burada tasarladığı rivayet edilir.

İzmir'deki bu yapı dışında, MÖ 13. yüzyıla tarihlenen ve Yunanistan'da bulunan Arkadiko Köprüsü de dünyanın en eski köprülerinden biri kabul edilir; ancak Guinness, "günlük kullanım" ve tarihleme kriterlerini baz alarak İzmir'deki Kervan Köprüsü'nü listesinde öne çıkarmaktadır.

Cevap: İzmir, Türkiye

Kaynak: Haber Merkezi