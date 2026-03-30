Guinness Dünya Rekorlarına göre insansı bir robot tarafından yürünmüş en uzun mesafe rekoru kaç kilometredir? Milyoner Sorusu

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı. Peki, Guinness Dünya Rekorlarına göre insansı bir robot tarafından yürünmüş en uzun mesafe rekoru kaç kilometredir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor.

Guinness Dünya Rekorları'na göre insansı bir robotun yürüdüğü en uzun mesafe 106 kilometredir.

Bu rekor, Cassie adlı iki ayaklı robot tarafından kırılmıştır. Cassie, Oregon State University bünyesinde geliştirilmiştir.

