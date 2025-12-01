GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,24
STERLİN
56,19
GRAM
5.825,92
ÇEYREK
9.584,43
YARIM ALTIN
19.102,71
CUMHURİYET ALTINI
38.026,43
YAŞAM Haberleri

Güldür Güldür Show Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güldür Güldür Show Neden Yok? Güldür Güldür Show Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? SHOW TV Yayın Akışı 1 Aralık 2025

Güldür Güldür Show Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güldür Güldür Show Neden Yok? Güldür Güldür Show Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? SHOW TV Yayın Akışı 1 Aralık 2025

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Programı takip edenler için yayın durumu ve akışın detayları belli oldu.

Güldür Güldür Show Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Evet, Güldür Güldür Show bu akşam Show TV'de yayınlanacak.

Güldür Güldür Show Neden Yok?

Program yayın akışında yer aldığı için herhangi bir iptal veya erteleme bulunmuyor. Ancak bu akşam yeni bölüm değil, tekrar bölümü ekrana gelecek.

Güldür Güldür Show Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yayın akışında yeni bölüm bilgisi yer almadığı için bu akşam tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölüm tarihi kanal tarafından açıklandığında güncellenecektir.

SHOW TV Yayın Akışı – 1 Aralık 2025

08:15 – Bu Sabah
10:00 – Bahar
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 – Kızılcık Şerbeti

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER