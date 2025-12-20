GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Güller ve Günahlar 11 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güller ve Günahlar 11 Neden Yok? Güller ve Günahlar 11 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 20 Aralık 2025 Cumartesi

Güller ve Günahlar 11 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güller ve Günahlar 11 Neden Yok? Güller ve Günahlar 11 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 20 Aralık 2025 Cumartesi

Kanal D'nin dram dolu hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam (20 Aralık 2025 Cumartesi) saat 20.00'da 11. bölümüyle yayında!

Güller ve Günahlar 11. Bölüm Nereden İzlenir?

Diziyi canlı olarak veya yayınlandıktan hemen sonra tek parça izlemek isteyenler için seçenekler şunlardır:

Kanal D Canlı Yayın: Diziyi bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyondan Kanal D üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Resmi Dijital Platform: Dizinin tüm bölümlerine ve yeni bölümün tekrarına Kanal D resmi web sitesi üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle ulaşabilirsiniz: TIKLA

Son Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin geçen haftaki bölümünde tansiyon oldukça yükselmişti:

Zeynep'in Zor Kararı: Serhat'ın teklifi sonrası Zeynep, Kader'i geri alabilmek için ne yapması gerektiğini kara kara düşünmeye başladı.

Babalık Testi Krizi: Hayal ve İlkim, babalık testi meselesi yüzünden Serhat'a karşı büyük bir öfke içindeler.

Mustafa'nın Hatası: Azra'ya yardım etmek isteyen Mustafa'nın yaptığı bir hata, her şeyi daha karmaşık ve beklenmedik bir noktaya sürükledi.

Berrak'ın Planı: Berrak, kızları kendi safına çekmek için sinsi bir yol bulmayı başardı.

11. Bölümde Sizi Neler Bekliyor?

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde, Mustafa'nın hatasının bedeli ve Zeynep'in Serhat'ın teklifine vereceği yanıt merakla bekleniyor. Kader'in akıbeti ve aile içindeki babalık testi çatışması dizinin merkezinde yer alacak.

