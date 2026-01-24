Güller ve Günahlar 14 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güller ve Günahlar 14 Neden Yok? Güller ve Günahlar 14 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 24 Ocak 2026 Cumartesi

Kanal D'nin dram dolu hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam (24 Ocak 2026 Cumartesi) saat 20.00'da 14. bölümüyle yayında!
Güller ve Günahlar 14. Bölüm Nereden İzlenir?
Diziyi canlı olarak veya yayınlandıktan hemen sonra tek parça izlemek isteyenler için seçenekler şunlardır:
Kanal D Canlı Yayın: Diziyi bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyondan Kanal D üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Resmi Dijital Platform: Dizinin tüm bölümlerine ve yeni bölümün tekrarına Kanal D resmi web sitesi üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle ulaşabilirsiniz: TIKLA
Son Bölümde Neler Yaşandı?
Dizinin geçen haftaki bölümünde tansiyon oldukça yükselmişti:
17 Ocak Cumartesi günü yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 13. bölümünde Zeynep, Serhat'ın desteğiyle Tecer olma yolunda hızla ilerliyor!
Zeynep, Serhat'ı kaybetme korkusuyla büyük bir endişe yaşıyor. Otelde çıkan çatışmada Aksel, Serhat'ın kollarında can verir. Serhat, bir yandan Tibet'in büyüyen öfkesi ile uğraşırken bir yandan da otelinde dönen yasa dışı işlerin peşine düşer.
Kader'i almak için son adım olan sosyal hizmetler ziyaretini bekleyen Zeynep ve Serhat, evliliklerine olan tepkileri göğüslemeye çalışırken Berrak da boş durmaz. Hayal ve İlkim'i Serhat'ın elinden almak için harekete geçer.
Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle cumartesi 20.00'da Kanal D'de!
Güller ve Günahlar oyuncu kadrosunda kimler var?
MURAT YILDIRIM
SERHAT
CEMRE BAYSEL
ZEYNEP
OYA UNUSTASI
BERRAK
SERDAR ORÇİN
CİHAN
GÜLENAY KALKAN
SEVİM
YADE ARAYICI
KADER
MİNA AKDİN
İLKİM
BEREN GENÇALP
HAYAL
SERDAR ÖZER
CAN
EMEL ÇÖLGEÇEN
REFİKA
GİZEM SEVİM
EBRU
MERVE NUR BENGİ
SEDEF
Kaynak: Haber Merkezi