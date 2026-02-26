GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma yarın Gümüşhane’de okul var mı, yok mu? Gümüşhane valiliği açıklama yaptı mı?

- Güncelleme Tarihi:

Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma yarın Gümüşhane'de okul var mı, yok mu? Gümüşhane valiliği açıklama yaptı mı?

Gümüşhane'de etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler "27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama Gümüşhane Valiliği'nden geldi.

27 Şubat 2026 Cuma Gümüşhane'de Okullar Tatil Edildi mi?

Valilik tarafından yapılan resmi duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi. Meteorolojik tahminlere göre kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde buzlanma riskinin artacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 27 Şubat 2026 Cuma günü il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime ara verileceği bildirildi.

Hangi Okullar Tatil Kapsamında?

Açıklamaya göre:

  • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları

  • Resmi ve özel kreşler

27 Şubat Cuma günü kapalı olacak.

Kararın, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak alındığı vurgulandı.

Kamu Personeline İdari İzin Verildi mi?

Valilik açıklamasında kamu çalışanlarına yönelik düzenlemelere de yer verildi. Buna göre;

  • Hamile personel

  • Engelli ve malul çalışanlar

  • Ağır kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri

  • Çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel

27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacak.

Öte yandan sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, hava koşullarına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

