Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Gümüşhane’de okul var mı, yok mu? Gümüşhane valiliği açıklama yaptı mı?

Gümüşhane'de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Valilik, kar yağışı ve buzlanma riskine dikkat çekerek okullar için tatil kararı verildiğini duyurdu.
2 Ocak Cuma Günü Gümüşhane'de Okullar Var mı, Yok mu?
Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda kent genelinde kar yağışının devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüşle birlikte don ve buzlanma riskinin artmasının beklendiği ifade edilirken, bu durumun ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Alınan tedbirler kapsamında 2 Ocak Cuma günü Gümüşhane genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten Hava Koşullarına Karşı Uyarı
Yetkililer, olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürebileceğine dikkat çekerek vatandaşların özellikle buzlanma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.
