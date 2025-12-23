GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,89
EURO
50,39
STERLİN
58,03
GRAM
6.208,51
ÇEYREK
10.199,65
YARIM ALTIN
20.300,22
CUMHURİYET ALTINI
40.472,29
YAŞAM Haberleri

Gümüşhane’ye Bugün Kar Yağacak mı 2025? Gümüşhane’ye Ne Zaman Kar Yağacak? Gümüşhane Hava Durumu

Gümüşhane’ye Bugün Kar Yağacak mı 2025? Gümüşhane’ye Ne Zaman Kar Yağacak? Gümüşhane Hava Durumu

Gümüşhane genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış koşulları etkisini artırıyor. Vatandaşlar "Gümüşhane'ye bugün kar yağacak mı?", "Kar ne zaman etkili olacak?" ve "Yollar kapanır mı?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre şehir, hafta sonundan itibaren beyaz örtüyle tanışmaya hazırlanıyor.

Gümüşhane'ye Bugün Kar Yağacak mı?

23 Aralık Salı (Bugün) Gümüşhane'de gökyüzü çok bulutlu olacak. Gün içerisinde kar yağışı beklenmezken, sıcaklıklar 5°C ile 2°C aralığında seyredecek. Yarın (Çarşamba) ise bulutlu havaya yer yer yağmur ihtimali eşlik edecek.

Gümüşhane'ye Ne Zaman Kar Yağacak?

Gümüşhane'de asıl kar yağışı 27 Aralık Cumartesi günü etkisini gösterecek. Cumartesi günü yer yer yoğun kar yağışı ve karla kaplanma beklenirken, sıcaklıkların gece -2°C'ye düşmesiyle birlikte buzlanma riski oluşacak. Kar yağışı 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde de aralıklarla devam edecek. Özellikle 30 Aralık Salı günü sıcaklıkların gece -12°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Gümüşhane Hava Durumu (8 Günlük)

23 Ara Sal (Bugün): Çok Bulutlu – 2°C / 5°C

24 Ara Çar (Yarın): Parçalı Bulutlu ve Yağmur İhtimali – 2°C / 5°C

25 Ara Per: Parçalı Bulutlu – 1°C / 5°C

26 Ara Cum: Hafif Yağmur veya Yer Yer Karla Karışık Yağmur – 2°C / 5°C

27 Ara Cmt: Yer Yer Yoğun Kar Yağışı, Karla Kaplanma ve Don – -2°C / 4°C

28 Ara Paz: Yer Yer Hafif Kar Yağışı ve Don – -8°C / 0°C

29 Ara Pzt: Bulutlu, Yer Yer Kar Yağışlı, Karla Kaplanma ve Don – -8°C / -1°C

30 Ara Sal: Parçalı Bulutlu, Yer Yer Kar Yağışı İhtimali ve Don – -12°C / -3°C

31 Ara Çar: Güneşli ve Don – -12°C / -3°C

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER