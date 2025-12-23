Gümüşhane’ye Bugün Kar Yağacak mı 2025? Gümüşhane’ye Ne Zaman Kar Yağacak? Gümüşhane Hava Durumu

Gümüşhane genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış koşulları etkisini artırıyor. Vatandaşlar "Gümüşhane'ye bugün kar yağacak mı?", "Kar ne zaman etkili olacak?" ve "Yollar kapanır mı?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre şehir, hafta sonundan itibaren beyaz örtüyle tanışmaya hazırlanıyor.

Gümüşhane'ye Bugün Kar Yağacak mı?



23 Aralık Salı (Bugün) Gümüşhane'de gökyüzü çok bulutlu olacak. Gün içerisinde kar yağışı beklenmezken, sıcaklıklar 5°C ile 2°C aralığında seyredecek. Yarın (Çarşamba) ise bulutlu havaya yer yer yağmur ihtimali eşlik edecek.

Gümüşhane'ye Ne Zaman Kar Yağacak?



Gümüşhane'de asıl kar yağışı 27 Aralık Cumartesi günü etkisini gösterecek. Cumartesi günü yer yer yoğun kar yağışı ve karla kaplanma beklenirken, sıcaklıkların gece -2°C'ye düşmesiyle birlikte buzlanma riski oluşacak. Kar yağışı 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde de aralıklarla devam edecek. Özellikle 30 Aralık Salı günü sıcaklıkların gece -12°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Gümüşhane Hava Durumu (8 Günlük)



23 Ara Sal (Bugün): Çok Bulutlu – 2°C / 5°C

24 Ara Çar (Yarın): Parçalı Bulutlu ve Yağmur İhtimali – 2°C / 5°C

25 Ara Per: Parçalı Bulutlu – 1°C / 5°C

26 Ara Cum: Hafif Yağmur veya Yer Yer Karla Karışık Yağmur – 2°C / 5°C

27 Ara Cmt: Yer Yer Yoğun Kar Yağışı, Karla Kaplanma ve Don – -2°C / 4°C

28 Ara Paz: Yer Yer Hafif Kar Yağışı ve Don – -8°C / 0°C

29 Ara Pzt: Bulutlu, Yer Yer Kar Yağışlı, Karla Kaplanma ve Don – -8°C / -1°C

30 Ara Sal: Parçalı Bulutlu, Yer Yer Kar Yağışı İhtimali ve Don – -12°C / -3°C

31 Ara Çar: Güneşli ve Don – -12°C / -3°C

Kaynak: Haber Merkezi