Gün Olur Asra Bedel adlı romanın yazarın kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Kırgızistan bozkırlarından yükselen ve evrensel bir yankı bulan bu eser, sadece bir roman değil, aynı zamanda bir milletin hafızası, gelenekleri ve teknolojiyle imtihanının destansı bir anlatımıdır. "Mankurtlaşma" kavramını dünya literatürüne kazandıran bu başyapıt, bir cenaze töreni etrafında şekillenirken geçmişi, geleceği ve insan ruhunun derinliklerini aynı potada eritir.
"Gün Olur Asra Bedel" adlı romanın dünyaca ünlü yazarı kimdir?
Eserlerini hem Kırgızca hem de Rusça kaleme alan bu büyük usta, hikâyelerinde doğa sevgisini, insanın vicdan muhasebesini ve toplumsal dönüşümleri lirik bir dille aktarır. Boranlı İstasyonu'nda geçen bu unutulmaz hikâye, onun yaratıcı dehasının en somut örneklerinden biridir. Eserleri bugün onlarca dile çevrilmiş ve dünya edebiyat klasikleri arasında yerini almıştır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”