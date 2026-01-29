Gün Olur Asra Bedel adlı romanın yazarın kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Kırgızistan bozkırlarından yükselen ve evrensel bir yankı bulan bu eser, sadece bir roman değil, aynı zamanda bir milletin hafızası, gelenekleri ve teknolojiyle imtihanının destansı bir anlatımıdır. "Mankurtlaşma" kavramını dünya literatürüne kazandıran bu başyapıt, bir cenaze töreni etrafında şekillenirken geçmişi, geleceği ve insan ruhunun derinliklerini aynı potada eritir.

"Gün Olur Asra Bedel" adlı romanın dünyaca ünlü yazarı kimdir?

Eserlerini hem Kırgızca hem de Rusça kaleme alan bu büyük usta, hikâyelerinde doğa sevgisini, insanın vicdan muhasebesini ve toplumsal dönüşümleri lirik bir dille aktarır. Boranlı İstasyonu'nda geçen bu unutulmaz hikâye, onun yaratıcı dehasının en somut örneklerinden biridir. Eserleri bugün onlarca dile çevrilmiş ve dünya edebiyat klasikleri arasında yerini almıştır.

Cevap: Cengiz Aytmatov.

