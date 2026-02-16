GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Güncel Sigara Fiyatları Şubat 2026: Winston, Camel, LD, Monte Carlo, Sarmalık Tütün Fiyatları! JTI Grubu Tam Fiyat Listesi

- Güncelleme Tarihi:

Güncel Sigara Fiyatları Şubat 2026: Winston, Camel, LD, Monte Carlo, Sarmalık Tütün Fiyatları! JTI Grubu Tam Fiyat Listesi

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna yeni bir fiyat artışı yapıldığını açıkladı. Yapılan düzenleme sonrası grubun en düşük fiyatlı ürünü 100 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara 115 TL oldu.

Yeni fiyat tarifesi, 16 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki satış noktalarında uygulanmaya başlandı.

Zam Sonrası JTI Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Son zamla birlikte JTI grubunda fiyat aralığı 100 TL ile 115 TL arasına çıktı. Böylece sigara fiyatlarında yeni bir psikolojik eşik daha aşılmış oldu. Artan maliyetler ve vergi düzenlemeleri, fiyat artışlarının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

17 Şubat 2026 Güncel JTI Sigara Fiyat Listesi

(17.02.2026 tarihinden itibaren geçerlidir)

Winston Grubu

  • Winston Dark Blue & Deep Blue – 105 TL

  • Winston Slender Q Line – 105 TL

  • Winston Slender – 105 TL

  • Winston Slender Blue Long – 105 TL

  • Winston – 110 TL

  • Winston Slims Q Line – 115 TL

  • Winston Slims – 115 TL

  • Winston Xsence – 115 TL

Camel Grubu

  • Camel Slender – 100 TL

  • Camel Deep Blue – 102 TL

  • Camel Black & White – 103 TL

  • Camel Yellow & Brown – 105 TL

LD Grubu

  • LD – 100 TL

  • LD Slims – 100 TL

Monte Carlo

  • Monte Carlo – 100 TL

Sarmalık Tütün

  • Camel Yellow 100 Gram (Kıyılmış Tütün) – 265 TL

Sigara Fiyatlarına Zam Devam Edecek mi?

Sektör temsilcileri, artan üretim maliyetleri, döviz kuru ve ÖTV düzenlemeleri nedeniyle önümüzdeki dönemde sigara fiyatlarında yeni artışların gündeme gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, özellikle yılın ilk yarısında fiyat güncellemelerinin sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Güncel sigara fiyatları ve yeni zam haberleriyle ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

