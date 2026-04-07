Güncel verilere İnstagram’da dünya genelinde en fazla takipçiye sahip kişi kimdir? Beyaz’la Joker

Beyaz’la Joker yarışmasının merak uyandıran soruları, yayın anında sosyal medyanın zirvesine yerleşirken; izleyiciler hem rekabetin heyecanına ortak oluyor hem de genel kültürlerini dinamik bir şekilde tazeliyor. Kısacası bu ekran serüveni, eğlenceyi kolektif bir öğrenme şölenine dönüştürüyor. Peki, Güncel verilere İnstagram’da dünya genelinde en fazla takipçi sayısına sahip kişi kimdir?

Instagram'da en fazla takipçisi olan hesap, platformun kendi resmi hesabı olan @instagram'dır (yaklaşık 700 milyon takipçi). Eğer kişisel bir hesaptan bahsediyorsak, dünya genelinde zirvede yer alan isimler şunlardır: Cristiano Ronaldo (cristiano): Yaklaşık 672 milyon takipçi ile dünyanın en çok takip edilen kişisidir. Lionel Messi (leomessi): Yaklaşık 511 milyon takipçi ile ikinci sırada yer almaktadır. Selena Gomez (selenagomez): Yaklaşık 415 milyon takipçi ile en çok takip edilen kadın unvanına sahiptir. Bu sıralamayı sırasıyla Kylie Jenner, Dwayne Johnson (The Rock) ve Ariana Grande gibi isimler takip etmektedir. Takipçi sayıları günlük etkileşimlere göre sürekli değişkenlik gösterse de Ronaldo uzun süredir liderliğini koruyor. Kaynak: Haber Merkezi

