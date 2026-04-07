Güncel verilere İnstagram’da dünya genelinde en fazla takipçiye sahip kişi kimdir? Beyaz’la Joker

Güncel verilere İnstagram'da dünya genelinde en fazla takipçiye sahip kişi kimdir?
- Güncelleme Tarihi:
Beyaz’la Joker yarışmasının merak uyandıran soruları, yayın anında sosyal medyanın zirvesine yerleşirken; izleyiciler hem rekabetin heyecanına ortak oluyor hem de genel kültürlerini dinamik bir şekilde tazeliyor. Kısacası bu ekran serüveni, eğlenceyi kolektif bir öğrenme şölenine dönüştürüyor. Peki, Güncel verilere İnstagram’da dünya genelinde en fazla takipçi sayısına sahip kişi kimdir?
Instagram'da en fazla takipçisi olan hesap, platformun kendi resmi hesabı olan @instagram'dır (yaklaşık 700 milyon takipçi).
Eğer kişisel bir hesaptan bahsediyorsak, dünya genelinde zirvede yer alan isimler şunlardır:
Cristiano Ronaldo (cristiano): Yaklaşık 672 milyon takipçi ile dünyanın en çok takip edilen kişisidir.
Lionel Messi (leomessi): Yaklaşık 511 milyon takipçi ile ikinci sırada yer almaktadır.
Selena Gomez (selenagomez): Yaklaşık 415 milyon takipçi ile en çok takip edilen kadın unvanına sahiptir.
Bu sıralamayı sırasıyla Kylie Jenner, Dwayne Johnson (The Rock) ve Ariana Grande gibi isimler takip etmektedir. Takipçi sayıları günlük etkileşimlere göre sürekli değişkenlik gösterse de Ronaldo uzun süredir liderliğini koruyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”