Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulamayı ve hidroelektrik üretimini esas alan entegre kalkınma projesi GAP toplam kaç ili kapsar? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez Türkiye projeleri ve coğrafya bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı kalkınma hamlelerinden biriyle ilgili soru merak uyandırdı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulamayı ve hidroelektrik üretimini esas alan entegre kalkınma projesi GAP toplam kaç ili kapsar?
A) 6
B( 9
C) 12
D) 15
Doğru cevap: 9
Kaynak: Haber Merkezi