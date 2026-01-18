Günlük hayatta sıkça kullandığımız bakkal kelimesinin köken anlamı nedir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan, mahalle kültürünün en sıcak temsilcisi bakkal kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş ve tarihsel süreçte anlam evrimine uğramış çok köklü bir sözcüktür.

"Bakkal" kelimesinin kökeni ve kelime anlamı nedir?

Kelime, Arapça kökenli olup "bakl" (yeşillik, sebze) kökünden türetilmiştir. Arapça dil bilgisi kurallarına göre bir işi sürekli yapan kişiyi ifade eden kalıba sokulduğunda "bakl" kökü "bakkal" halini alır.

Tarihsel Süreçte Anlamı:

İlk Anlamı (Sebzeci): Kelimenin kökenindeki gerçek anlamı "yeşillik satan, sebzeci" demektir. İslamiyet'in ilk dönemlerinde ve klasik Arapçada bakkal, taze sebze ve meyve ticareti yapan kişilere denirdi. Anlam Genişlemesi: Zamanla bakkallar sadece sebze değil; yağ, şeker, un, bakliyat gibi kuru gıda maddelerini de satmaya başlamışlardır. Bu durum, kelimenin anlamının genişlemesine ve günümüzdeki "her türlü gıda ve ev ihtiyacını satan küçük esnaf" tanımına dönüşmesine neden olmuştur.

Cevap: Yeşillik veya sebze satan kimse.

