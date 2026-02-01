Günün birinde ondan öcümü alırım veya bunu ondan beklemezdim anlamında kullanılan söz hangisidir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Türkçede bazı kalıplaşmış ifadeler, söylendiği duruma ve tonlamaya göre tamamen farklı anlamlar kazanabilir. Özellikle sitem, şaşkınlık veya ileride hatırlatılacak bir hesap durumunu ifade etmek için kullanılan bu deyimler, günlük konuşma dilimizin en duygulu parçalarıdır.

"Günün birinde ondan öcümü alırım" veya "Bunu ondan beklemezdim" anlamında kullanılan söz hangisidir?

Bu anlamları karşılayan ve genellikle birine karşı duyulan hayal kırıklığını veya ertelenmiş bir hesabı ifade eden söz **"Alacağın olsun"**dur.

Cevap: Alacağın olsun.

Kaynak: Haber Merkezi