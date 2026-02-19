Gürcücede “Saprangeti“, Fincede “Ranska“, Estoncada “Prantsusmaa“ olarak adlandırılan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Dünya dillerinde ülkelerin isimlendirilmesi genellikle o ülkenin kökenine, komşuluk ilişkilerine veya tarihsel bağlara dayanır. Sorduğunuz kelimeler, Avrupa'nın kültürel ve siyasi tarihinde merkezi bir rol oynayan bir ülkenin farklı dillerdeki karşılıklarıdır.
Gürcücede "Saprangeti", Fincede "Ranska", Estoncada "Prantsusmaa" olarak adlandırılan ülke hangisidir?
Bu ülke Fransa'dır.
İsimlerin kökenine baktığımızda, bu dillerin her birinin ülkeye adını veren antik "Franklar" (Franks) kabilesinden türetildiğini görebiliriz:
-
Gürcüce (Saprangeti): "Sa- -eti" eki Gürcücede yer bildiren bir ön ek-son ek kalıbıdır (Örn: Sakartvelo - Gürcistan). Orta kısım ise "Prang" (Frank) kökünden gelir.
-
Fince (Ranska): Frank isminin Fin dil yapısına uyarlanmış halidir.
-
Estonca (Prantsusmaa): "Prants" (Frank) ve "maa" (toprak/ülke) kelimelerinin birleşimidir; yani "Frankların Ülkesi" anlamına gelir.
Cevap: Fransa
