Hacı Birol Polat Camii ve Ebu Zer Gıffari Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi

Selçuklu Müftülüğü tarafından düzenlenen "Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Doğumunun 1500. Yılı” etkinlikleri kapsamında, Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ebu Zer Gıfari Camii ile Akşemsettin Mahallesi Hacı Birol Polat Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda birlik, beraberlik ve manevi atmosfer ön plana çıktı.
YOĞUN KATILIM VE MANEVİ ATMOSFER
Programa İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Müftülük Şube Müdürü Murat Demirhan, Uzman Vaiz Seyit Ahmet Kıvrak, Vaiz Hasan Atiz, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah namazının eda edilmesinin ardından yapılan sohbet ve dualarla program sona erdi.
Programın hazırlanmasında emeği geçen cami görevlilerine, dernek yöneticilerine, katkı sunanlara ve katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür edilerek, "Allah (c.c.) razı olsun” temennisinde bulunuldu.
BİR SONRAKİ BULUŞMA 13 ŞUBAT'TA
Sabah namazı buluşmalarının devam edeceği belirtilirken, bir sonraki programın 13 Şubat 2026 Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi Kocatepe Ulu Camii ile Feritpaşa Mahallesi Adnan Menderes Camii'nde gerçekleştirileceği ifade edildi. Tüm vatandaşlar sabah namazı buluşmasına davet edildi.
(Cumali Özer)