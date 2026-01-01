Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Hakkari’de okul var mı, yok mu? Hakkari valiliği açıklama yaptı mı?

Hakkari'de etkisini artıran yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle eğitimle ilgili yeni tedbirler alındı. Valilik, il genelinde öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini gerekçe göstererek okullar için tatil kararı alındığını açıkladı.

2 Ocak Cuma Günü Hakkari'de Okullar Var mı, Yok mu?

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde 1 metreyi, kırsal bölgelerde ise 2 metreyi aştığı belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltmasının beklendiği ancak gece saatlerinden itibaren yeniden yoğun şekilde etkili olacağı ifade edildi. Özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergâhlarında çığ tehlikesinin bulunduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından ciddi riskler oluşturabileceği vurgulandı.

Tatil Kararı Hangi Eğitim Kurumlarını Kapsıyor?

Valilik açıklamasında, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde randevusu bulunan öğrenciler ve engelli bireylerin ulaşımda karşılaşabileceği riskler dikkate alınarak, aynı tarihte RAM'larda da hizmete ara verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Kamu Çalışanları İçin İdari İzin Kararı

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne ya da babadan birinin de aynı gün idari izinli olacağı ifade edildi.

