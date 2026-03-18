Hakkari ve İlçelerinde 2026 Ramazan Bayramı Namazı Saatleri: Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- Güncelleme Tarihi:
Ramazan Bayramı yaklaşırken Hakkari ve ilçelerinde bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Bayram sabahı camilerde saf tutmak isteyen vatandaşlar, namaz vaktine göre hazırlıklarını yapıyor.
Hakkari Merkez'de Bayram Namazı Saati
Hakkari merkezde 2026 Ramazan Bayramı namazı 20 Mart Perşembe günü sabah 06:39'da kılınacak. Bayramın ruhunu yaşamak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek.
Hakkari İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Hakkari'ye bağlı ilçelerde ise 2026 Ramazan bayram namazı saati bölgelere göre farklılık gösteriyor. İşte ilçelere göre namaz saatleri:
Hakkari Merkez: 06.39
Çukurca: 06.38
Şemdinli: 06.35
Yüksekova: 06.37
Derecik: 06.36
Bayram namazına gidecek vatandaşların erkenden camilere yönelmeleri, mümkünse abdestlerini evde almaları öneriliyor. Bayram coşkusunun topluca yaşanacağı bu anlamlı sabah için manevi hazırlıklar da ihmal edilmemeli.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”