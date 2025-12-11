GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Halef 12. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? NOW TV Halef 12. bölüm full izle YouTube’da var mı? Halef 12. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

NOW ekranlarında yeni başlayan Most Production imzalı "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, kısa sürede ilgi çekmiştir. Sorunuzda belirtilen 12. bölümün tek parça full HD olarak nereden izlenebileceği ve dizinin konusuna dair detaylar aşağıdadır.

Halef 12. Bölüm Tek Parça Full HD Nereden İzlenir?

Halef dizisinin tüm bölümleri, yayıncı kanalın resmi platformları üzerinden yüksek görüntü kalitesinde izlenebilmektedir:

NOW Resmi Web Sitesi: Dizinin yayınlandığı kanal olan NOW'un resmi internet sitesi üzerinden.

NOW Mobil Uygulaması: Akıllı cihazlara indirilebilen NOW mobil uygulaması aracılığıyla.

Not: Yeni bölümler, yayın gününün ardından bu platformlarda tek parça ve full HD olarak erişime açılmaktadır.

Halef Dizisinin Konusu

Hikâye, İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat'ın (İlhan Şen) uzun yıllar sonra doğduğu yer olan Şanlıurfa'ya dönüşüyle başlar. Urfa'da ailesinin gizli sırları ve geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Serhat, bir yanda İstanbul'daki eşi Melek (Aybüke Pusat) ile diğer yanda kan davasını bitirmek için dini nikâhla evlendirildiği Urfa'daki eşi Yıldız (Biran Damla Yılmaz) arasında sıkışıp kalır. Dizi, modern hayat ile geleneksel değerlerin çatışmasını, aile sırlarını ve Serhat'ın kaderle mücadelesini dramatik bir dille anlatır.

Yeni Bölümde (12. Bölüm) Neler Olacak?

Yıldız'ın Şartı: Dalyan'ın ifadesi sonrası Serhat, Yıldız'ı konağa geri getirmek ister. Yıldız'ın şartı, üniversiteye gidip eğitimini tamamlamak ve kendi ayakları üzerinde durmaktır. Serhat bu şartı kabul eder.

Konakta Gerilim: Yıldız'ın dönüşü, Dalyan'la kaçışını hazmedemeyen Sultan ve yakınlaşmalarını gören Melek tarafından tepkiyle karşılanır ve konakta büyük bir kaos başlar.

Gizlenen Sır: Ziyan'ın yıllardır gizlediği sır açığa çıkar ve kurduğu düzenin bir yalan olduğu anlaşılır. Bu gerçek, Yelduran ve Kordağlı aileleri arasında yeni bir çatışma başlatır.

Serhat'ın Kararı: Nergis'in, Sevde'den öğrendiği sırla araya girmesi, Serhat'ın alacağı kararları derinden etkileyecektir.

Oyuncu Kadrosu ve Çekim Yeri

Başroller: İlhan Şen (Serhat), Aybüke Pusat (Melek), Biran Damla Yılmaz (Yıldız).

Yönetmen: Deniz Çelebi Dikilitaş.

Çekim Yeri: Şanlıurfa.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

