Halk oylaması sonucunda Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılının kavramı hangisidir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Halk oylaması sonucunda Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılının kavramı hangisidir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Türk Dil Kurumu (TDK), dilin toplumsal değişimlerle nasıl şekillendiğini izlemek ve yılın ruhunu yansıtan kelimeleri belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2025 yılı için halkın nabzını tuttu. Teknolojinin hızla geliştiği, ancak etik değerlerin daha fazla sorgulandığı bu dönemde seçilen kelime oldukça anlamlı bir mesaj taşıyor.

Halk oylaması sonucunda Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılının kavramı hangisidir?

TDK tarafından yapılan halk oylaması sonucunda 2025 yılının kavramı "Dijital Vicdan" olarak belirlenmiştir. Bu kavram, internet ve yapay zeka kullanımında ahlaki sorumlulukların, veri gizliliğinin ve sanal dünyadaki davranışlarımızın etik boyutunun önemini vurgulamaktadır.

Cevap: Dijital Vicdan.

Kaynak: Haber Merkezi

