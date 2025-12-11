Hamamda hamam ocağını yakan kişiye ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Hamamda hamam ocağını yakan kişiye ne ad verilir?

11 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıya geleneksel Türk hamamlarıyla ilgili kültürel bir soru yöneltildi. Hamamın ısıtılması ve sıcak suyun sağlanmasından sorumlu kişinin mesleği merak konusu oldu.

Soruda verilen şıklar şöyleydi:

A: Çerçi

B: Hallaç

C: Külhancı

D: Nalbur

Hamam Ocağını Yakan Kişinin Mesleği Nedir?

Hamam ocaklarını yakan, külhanı kontrol eden, suyu ısıtan ve hamamın sıcaklığını ayarlayan kişiye verilen ad: Külhancıdır. Külhancı, özellikle eski Türk hamamlarının en önemli çalışanlarından biri olarak bilinir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: C: Külhancı

Kaynak: Haber Merkezi