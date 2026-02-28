Hamaney öldü mü, yaşıyor mu? İran’ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü mü?
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Birçok noktanın füze saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından taraflardan peş peşe çarpıcı açıklamalar geldi.
Hamaney öldü mü, yaşıyor mu?
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü iddia etti. Netanyahu'nun bu çıkışı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Ancak İran cephesinden gelen açıklama iddiaları yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamaney'in ve diğer üst düzey İranlı yetkililerin hayatta olduğunu duyurdu. Tahran yönetimi, söz konusu açıklamaların "gerçek dışı” olduğunu savundu.
Çelişkili açıklamalar bölgedeki belirsizliği artırırken, dünya kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar, resmi ve doğrulanmış kaynaklardan gelecek yeni bilgilerin krizin seyrini belirleyeceğini ifade ediyor.
