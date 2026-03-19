Hangi adda bir renk vardır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Geleneksel Türkçede ve eski İstanbul ağzında, nesnelerin sonuna getirilen "-i" eki (nispet i'si), o nesneye ait olma veya onun rengini taşıma anlamı katar. Bu mantıkla türetilen renk isimlerini şöyle inceleyebiliriz:

Geleneksel Renk Terminolojisi

  • Patlıcani: Patlıcanın o derin, parlak mor rengini ifade etmek için kullanılan bir sıfattır. Günümüzde daha çok "patlıcan moru" ifadesi yerleşmiş olsa da, eski metinlerde ve bazı ağızlarda bu form (patlıcani) karşımıza çıkar.

  • Soğani: (Az önceki soruda bahsettiğimiz) Soğan kabuğu rengi.

  • Fıstıki: Antep fıstığının canlı yeşili.

  • Narçiçeği: Narı andıran canlı kırmızı/turuncu tonu.

  • Filizi: Yeni sürmüş bitki dalı renginde olan açık yeşil.

Neden "Patlıcani" İlginç Bir Seçenek?

Eğer bu bir kelime türetme veya dil bilgisi sorusuysa; "patlıcan" kelimesine "-i" eki getirilerek bir renk sıfatı oluşturulması dilin doğasına uygundur. Ancak TDK ve genel sanat sözlüklerinde "soğani" çok daha köklü ve teknik bir "terim" olarak (özellikle tekstil ve minyatürde) kabul gördüğü için genellikle doğru cevap o kabul edilir.

 

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER