Hangi devlet, adını, doğrudan veya dolaylı olarak bir insanın adından almamıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
Dünya haritasına baktığımızda birçok devletin ismi, o toprakları keşfeden, özgürleştiren veya tarihte derin izler bırakmış önemli şahsiyetlere bir saygı duruşu niteliği taşır. Bu isimlendirme geleneği, bazen doğrudan bir kişinin adıyla, bazen de o ismin farklı dillerdeki türevleriyle günümüze kadar ulaşmıştır.
Hangi devlet, adını, doğrudan veya dolaylı olarak bir insanın adından almamıştır?
Seçenekleri incelediğimizde ilginç tarihi bağlantılarla karşılaşırız: ABD ismi, İtalyan kaşif Amerigo Vespucci'den gelmektedir. Bolivya, Güney Amerika'nın bağımsızlık kahramanı Simon Bolivar'ın adını taşır. Mozambik ise, Portekizliler geldiğinde bölgede hüküm süren Arap tüccar Musa bin Bik'in (Mussa Bin Bique) isminden türetilmiştir. Ancak seçeneklerden biri, ismini bir insandan değil, doğadan ve bölgedeki canlılardan almıştır.
Cevap: Kamerun. (Kamerun ismi, Portekizli denizcilerin bölgedeki nehirde gördükleri bol miktardaki karidesten dolayı verdikleri "Rio dos Camarões" -Karides Nehri- isminden gelmektedir.)
