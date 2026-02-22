GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Hangi deyim “anlatılan bir olayı anlamamak, bir konuya uzak olmak“ anlamına gelir? Beyaz’la Joker Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Hangi deyim “anlatılan bir olayı anlamamak, bir konuya uzak olmak“ anlamına gelir? Beyaz’la Joker Sorusu

Günlük konuşma dilimizde, bazen bir konuya dahil olamadığımızda veya karşımızdakinin anlattığı mesele bizim ilgi ve bilgi alanımızın tamamen dışında kaldığında kullanılan oldukça renkli ifadeler vardır. Bu deyimler, kişinin olay örgüsünden koptuğunu veya anlatılanların kendisine hiçbir şey ifade etmediğini nüktedan bir dille özetler.

Hangi deyim "anlatılan bir olayı anlamamak, bir konuya uzak olmak" anlamına gelir?

Dilimizde bu durumu ifade etmek için kullanılan kalıpları ve anlamlarını incelediğimizde:

  • Fransız Kalmak: Bir konu hakkında hiçbir fikri olmamak, tartışılan veya anlatılan meseleyi anlayamamak ve duruma yabancı kalmak anlamında kullanılan en yaygın deyimdir.

  • Kulak Misafiri Olmak: Yanında konuşulan bir şeyi istemeden veya belli etmeden dinlemek anlamına gelir; konuya uzak olmayı değil, haberdar olmayı ifade eder.

  • İnce Eleyip Sık Dokumak: Bir işi en ince ayrıntısına kadar titizlikle incelemek demektir.

  • Göz Göze Gelmek: İki kişinin aynı anda birbirine bakması durumunu anlatır.

Cevap: Fransız Kalmak

