Hangi dizi karakterinin doğum adı Efe Yakup Karahanlı'dır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl'lik soru

Hangi dizi karakterinin doğum adı Efe Yakup Karahanlı’dır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türk televizyon tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan ve "Derin Devlet" ile "Mafya" temalarını işleyen bu dizide, başrol karakterinin geçmişine dair en büyük sır bu isimde gizlidir.

Hangi dizi karakterinin doğum adı "Efe Yakup Karahanlı"dır?

Kurtlar Vadisi dizisinin efsanevi karakteri Polat Alemdar'ın asıl ve doğum adı Efe Yakup Karahanlı'dır. Dizinin kurgusuna göre, "Baron" Mehmet Karahanlı'nın oğlu olan Efe, küçük yaşta kaçırılmış, yetiştirme yurduna verilmiş ve daha sonra Ali Candan adıyla evlat edinilmiştir. Devlet adına gizli bir görev için yüzü değiştirilip mafyanın içine sızdırıldığında ise Polat Alemdar kimliğini almıştır.

Cevap: Polat Alemdar

