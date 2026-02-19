GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,87
EURO
51,64
STERLİN
59,08
GRAM
7.340,95
ÇEYREK
12.109,82
YARIM ALTIN
24.138,91
CUMHURİYET ALTINI
48.072,32
YAŞAM Haberleri

Hangi elementin sözlük tanımında “kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element“ ifadesi yer alır?

- Güncelleme Tarihi:

Hangi elementin sözlük tanımında “kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element“ ifadesi yer alır?

Gümüş, tıpkı altın gibi metalik elementler arasında yer alsa da sözlük tanımları ve fiziksel özellikleri bakımından bazı temel farklara sahiptir.

Gümüşün Tanımı ve Özellikleri

Türk Dil Kurumu (TDK) ve bilimsel kaynaklarda gümüş genellikle "atom numarası 47, yoğunluğu 10,5 olan, 961 °C'de eriyen, parlak beyaz renkte, kolay işlenebilen ve değerli bir element" olarak tanımlanır.

Altın ile gümüş arasındaki en önemli farklar şunlardır:

  • İşlenebilirlik: Altın, doğadaki en "dövülgen" ve "sünek" (tel haline gelebilen) metaldir. Gümüş de kolay işlenir ancak bu özelliklerde altın rakipsizdir.

  • İletkenlik: Gümüş, tüm metaller arasında elektriği ve ısıyı en iyi ileten elementtir. Bu yüzden teknolojik tanımında genellikle "iletkenlik" vurgusu yapılır.

  • Parlaklık: Gümüş, üzerine düşen ışığı en iyi yansıtan (yaklaşık %95 oranında) metaldir; bu yüzden ayna yapımında kullanılır.

[Image showing a comparison between silver and gold in their raw and processed forms, highlighting silver's bright white luster]

Cevap: Gümüş (Altın kadar olmasa da oldukça sünektir, ancak sözlüklerdeki "en kolay işlenen ve tel haline gelen" vurgusu genellikle altın içindir.)

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER