Hangi elementin sözlük tanımında “kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element“ ifadesi yer alır?

Gümüş, tıpkı altın gibi metalik elementler arasında yer alsa da sözlük tanımları ve fiziksel özellikleri bakımından bazı temel farklara sahiptir.
Gümüşün Tanımı ve Özellikleri
Türk Dil Kurumu (TDK) ve bilimsel kaynaklarda gümüş genellikle "atom numarası 47, yoğunluğu 10,5 olan, 961 °C'de eriyen, parlak beyaz renkte, kolay işlenebilen ve değerli bir element" olarak tanımlanır.
Altın ile gümüş arasındaki en önemli farklar şunlardır:
-
İşlenebilirlik: Altın, doğadaki en "dövülgen" ve "sünek" (tel haline gelebilen) metaldir. Gümüş de kolay işlenir ancak bu özelliklerde altın rakipsizdir.
-
İletkenlik: Gümüş, tüm metaller arasında elektriği ve ısıyı en iyi ileten elementtir. Bu yüzden teknolojik tanımında genellikle "iletkenlik" vurgusu yapılır.
-
Parlaklık: Gümüş, üzerine düşen ışığı en iyi yansıtan (yaklaşık %95 oranında) metaldir; bu yüzden ayna yapımında kullanılır.
[Image showing a comparison between silver and gold in their raw and processed forms, highlighting silver's bright white luster]
Cevap: Gümüş (Altın kadar olmasa da oldukça sünektir, ancak sözlüklerdeki "en kolay işlenen ve tel haline gelen" vurgusu genellikle altın içindir.)
