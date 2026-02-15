Dünya edebiyatında "klasik" unvanı, genellikle zamanın ötesine geçebilen, yazıldığı dönemin kültürel yapısını sarsan ve üzerinden yüzyıllar geçse de evrensel değerini koruyan eserlere verilir. Bu listeler oluşturulurken eserin edebi derinliği, dil işçiliği ve insanlık tarihindeki etkisi göz önünde bulundurulur.

Hangi eser genel kabul gören "Dünya Klasikleri" listelerinde yer almaz?

Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sı ve Flaubert'in Madam Bovary'si, 19. yüzyıl realizminin zirve noktaları olarak tüm dünyadaki resmi eğitim müfredatlarında ve edebi otoritelerin listelerinde "temel klasik" olarak kabul edilir. Ancak Khaled Hosseini tarafından 2003 yılında kaleme alınan Uçurtma Avcısı, her ne kadar dünya çapında milyonlarca satmış ve büyük bir başarı yakalamış olsa da, henüz "çağdaş edebiyat" veya "modern çok satan" kategorisinde değerlendirilmektedir. Bir eserin klasikleşmesi için genellikle üzerinden birkaç nesil geçmesi ve edebi akımları kalıcı olarak etkilemiş olması şartı arandığı için Uçurtma Avcısı bu listelerde yer almaz.

Cevap: Uçurtma Avcısı

