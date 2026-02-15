GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,85
EURO
52,03
STERLİN
59,94
GRAM
7.398,03
ÇEYREK
12.257,63
YARIM ALTIN
24.402,03
CUMHURİYET ALTINI
48.359,33
YAŞAM Haberleri

Hangi eser genel kabul gören “Dünya Klasikleri“ listelerinde yer almaz?

- Güncelleme Tarihi:

Hangi eser genel kabul gören “Dünya Klasikleri“ listelerinde yer almaz?

Dünya edebiyatında "klasik" unvanı, genellikle zamanın ötesine geçebilen, yazıldığı dönemin kültürel yapısını sarsan ve üzerinden yüzyıllar geçse de evrensel değerini koruyan eserlere verilir. Bu listeler oluşturulurken eserin edebi derinliği, dil işçiliği ve insanlık tarihindeki etkisi göz önünde bulundurulur.

Hangi eser genel kabul gören "Dünya Klasikleri" listelerinde yer almaz?

Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sı ve Flaubert'in Madam Bovary'si, 19. yüzyıl realizminin zirve noktaları olarak tüm dünyadaki resmi eğitim müfredatlarında ve edebi otoritelerin listelerinde "temel klasik" olarak kabul edilir. Ancak Khaled Hosseini tarafından 2003 yılında kaleme alınan Uçurtma Avcısı, her ne kadar dünya çapında milyonlarca satmış ve büyük bir başarı yakalamış olsa da, henüz "çağdaş edebiyat" veya "modern çok satan" kategorisinde değerlendirilmektedir. Bir eserin klasikleşmesi için genellikle üzerinden birkaç nesil geçmesi ve edebi akımları kalıcı olarak etkilemiş olması şartı arandığı için Uçurtma Avcısı bu listelerde yer almaz.

Cevap: Uçurtma Avcısı

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER